В Харькове мужчина разнес косметический магазин

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60724 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129058 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107417 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109963 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108104 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100942 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105689 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102679 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146722 просмотра

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Актуальное
В Харькове мужчина разнес косметический магазин

В Харькове мужчина разнес косметический магазин

Киев  •  УНН

 • 10272 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Харьковчанин разгромил несколько полок в косметическом магазине после того, как сотрудники отказались дать ему денег на проезд, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

Инцидент произошел в Основянском районе.

В полиции сообщили, что 35-летний мужчина который находился в помещении косметического магазина, вдруг начал скандалить и нецензурно выражаться. После этого он сбросил косметические товары, которые стояли на полках, на пол. Успокоить хулигана удалось только полицейским.

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"Материальный ущерб оценен почти в 6000 гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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