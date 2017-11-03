В Харькове мужчина разнес косметический магазин

Инцидент произошел в Основянском районе.

В полиции сообщили, что 35-летний мужчина который находился в помещении косметического магазина, вдруг начал скандалить и нецензурно выражаться. После этого он сбросил косметические товары, которые стояли на полках, на пол. Успокоить хулигана удалось только полицейским.

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"Материальный ущерб оценен почти в 6000 гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.