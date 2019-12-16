У Харкові автівка на смерть збила двох пішоходів

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Харкові в результаті наїзду легкового автомобіля загинули два пішоходи. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. 

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 грудня, близько 01:30, на вулиці Клочківскій, 276.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 55-річний водій автомобіля Daewoo Lanos на пішохідному переході скоїв наїзд на двох пішоходів. В результаті аварії до лікарні був доставлений 39-річний чоловік. В медичному закладі він помер. Ще один пішохід, 39-річний чоловік, загинув на місці події.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, у центрі Харкова 18 жовтня 2017 року сталася резонансна ДТП. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі. 

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