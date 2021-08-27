У Харківській міськраді обшуки

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Обшук проводить поліція за рішенням суду в рамках кримінальної справи за фактом вчинення злочину в період 2018-2020 років.

"Проходять обшуки за частиною 3 ст. 191 Кримінального кодексу за фактом привласнення бюджетних коштів. В обшуках фігурує КП "Жилкомсервіс", яке було замовником ремонтів під'їздів в житлових будинках. Зараз вилучається документація, проводяться слідчі дії", - прокоментував ситуацію УНН прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Відзначимо, що секретарем міськради та в.о. мера Харкова є Ігор Терехов, однак про його можливу причетність до злочину, який розкривають правоохоронці, поки не повідомляється.

Варто додати, що син Ігоря Терехов Микола раніше очолював комунальне підприємство "Харківське ремонтно-будівельне підприємство".

Про зв'язок сина Терехова, самого в.о. мера і його підлеглого з питань житлово-комунального господарства Романа Нехорошкова пише телеграм канал "Харків. Бої без правил", вважаючи, що син Терехова повинен був забезпечити піар батькові на питанні ремонту під'їздів за допомогою своїх підрядників. Але офіційних підтверджень цієї інформації немає.