У Казахстані планують прибрати смертну кару з 13 статей кримінального кодексу

Деталі

Зміни до законодавства розроблені відповідно до Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН, спрямованого на скасування смертної кари. Казахстан ратифікував цей протокол у січні 2021 року. “Внесені зміни і доповнення до Кримінального кодексу передбачають виключення смертної кари з 13 статей Кримінального кодексу. Встановлюються межі застосування даного виду покарання тільки за особливо тяжкі злочини військового характеру, вчинені у воєнний час”, — сказав заступник генерального прокурора Казахстану Асет Чіндалієв.

За його словами, страту пропонується залишити в чотирьох статтях Кримінального кодексу за найбільш тяжкі злочини проти миру і безпеки людства, які пов’язані з військовими діями і відбуваються у воєнний час. До них відносяться розв’язування та ведення агресивної війни, застосування зброї масового ураження, порушення законів і звичаїв війни, що виразилося у вбивствах військовополонених і цивільних осіб, а також геноцид, вчинений у воєнний час.

Довідка

У чинному Кримінальному кодексі Казахстану смертна кара передбачена за 17 статтями. При цьому у всіх санкціях суд має альтернативу у вигляді довічного позбавлення волі.

Робота над поправками до Кримінального кодексу з питань смертної кари продовжиться в профільному комітеті Мажилісу.

В даний час у республіці діє мораторій на смертну кару. 17 грудня 2003 року перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про введення безстрокового мораторію на виконання вироків до смертної кари до вирішення питання про її скасування. Указ набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Додамо, що у вересні 2020 року постійний представник Казахстану при ООН Кайрат Умаров в штаб-квартирі всесвітньої організації підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, спрямований на скасування смертної кари.