В Казахстане планируют убрать смертную казнь из 13 статей уголовного кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни. Поправки предлагают исключить смертную казнь из 13 статей Уголовного кодекса, оставив ее только за особо тяжкие преступления военного характера, пишет УНН.
Детали
Изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года. “Вносимые изменение и дополнения в Уголовный кодекс предусматривают исключение смертной казни из 13 статей Уголовного кодекса. Устанавливаются пределы применения данного вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время”, — сказал заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев.
По его словам, смертную казнь предлагается оставить в четырех статьях Уголовного кодекса за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время. К ним относятся развязывание и ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийствах военнопленных и гражданских лиц, а также геноцид, совершенный в военное время.
Справка
В действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям. При этом во всех санкциях суд имеет альтернативу в виде пожизненного лишения свободы.
Работа над поправками в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни продолжится в профильном комитете Мажилиса.
В настоящее время в республике действует мораторий на смертную казнь. 17 декабря 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров к смертной казни до решения вопроса об ее отмене. Указ вступил в силу с 1 января 2004 года.
Добавим, что в сентябре 2020 года постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в штаб-квартире всемирной организации подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.