У Казахстані готуються знову ввести жорсткий карантин

Після зняття обмежень 11 травня кількість випадків зараження коронавірусом збільшилася в 7 разів, заявив Токаєв на відеоконференції з членами уряду, главами ряду держорганів, мерами міст і областей.

Зокрема, "несвоєчасні і малоефективні заходи на місцях призвели до поширення вірусу в трудових колективах, на системоутворюючих виробництвах", і великим вогнищем захворювання стало Тенгізьке родовище в Атирауській області, де зафіксовано 1222 випадки зараження.

Нагадаємо, у Назарбаєва виявили коронавірус.