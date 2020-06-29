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У Казахстані готуються знову ввести жорсткий карантин

У Казахстані готуються знову ввести жорсткий карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив Держкомісії під керівництвом прем'єр-міністра в дводенний термін опрацювати і внести пропозицію з питання введення жорсткого карантину по аналогії з тим, який діяв в березні-травні. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Після зняття обмежень 11 травня кількість випадків зараження коронавірусом збільшилася в 7 разів, заявив Токаєв на відеоконференції з членами уряду, главами ряду держорганів, мерами міст і областей.

Зокрема, "несвоєчасні і малоефективні заходи на місцях призвели до поширення вірусу в трудових колективах, на системоутворюючих виробництвах", і великим вогнищем захворювання стало Тенгізьке родовище в Атирауській області, де зафіксовано 1222 випадки зараження.

Нагадаємо, у Назарбаєва виявили коронавірус.

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