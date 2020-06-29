У Казахстані готуються знову ввести жорсткий карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив Держкомісії під керівництвом прем'єр-міністра в дводенний термін опрацювати і внести пропозицію з питання введення жорсткого карантину по аналогії з тим, який діяв в березні-травні. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Після зняття обмежень 11 травня кількість випадків зараження коронавірусом збільшилася в 7 разів, заявив Токаєв на відеоконференції з членами уряду, главами ряду держорганів, мерами міст і областей.
Зокрема, "несвоєчасні і малоефективні заходи на місцях призвели до поширення вірусу в трудових колективах, на системоутворюючих виробництвах", і великим вогнищем захворювання стало Тенгізьке родовище в Атирауській області, де зафіксовано 1222 випадки зараження.
Нагадаємо, у Назарбаєва виявили коронавірус.