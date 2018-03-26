У Каталонії тривають заворушення: понад 50 постраждалих

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У результаті зіткнень з поліцією на демонстраціях в Каталонії 52 людини отримали поранення, троє були зарештовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Mundo та інші іспанські ЗМІ.

“Влада каже, що троє були арештовані і 46 осіб отримали поранення в результаті зіткнень з поліцією в Барселоні в Іспанії у зв’язку з протестами проти затримання колишнього президента Карлеса Пучдемона”, — йдеться в повідомленні.

Також кілька сотень людей вийшли на вулиці міста з прапорами та плакатами, висловлюючи “громадянську непокору” та викрикуючи гасла “Свободу політичним в’язням!”.

В інших регіонах постраждали ще семеро осіб. За даними аварійної служби, усі травми несерйозні. Серед постраждалих чотири співробітника поліції.

Поліція Каталонії заявила, що троє заарештованих намагалися прорватися в кабінет представника іспанського уряду Каталонії в Барселоні.

Як повідомляв УНН, колишній глава уряду Каталонії може попросити притулку в Німеччині.

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