У Каталонії тривають заворушення: понад 50 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У результаті зіткнень з поліцією на демонстраціях в Каталонії 52 людини отримали поранення, троє були зарештовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Mundo та інші іспанські ЗМІ.
“Влада каже, що троє були арештовані і 46 осіб отримали поранення в результаті зіткнень з поліцією в Барселоні в Іспанії у зв’язку з протестами проти затримання колишнього президента Карлеса Пучдемона”, — йдеться в повідомленні.
Також кілька сотень людей вийшли на вулиці міста з прапорами та плакатами, висловлюючи “громадянську непокору” та викрикуючи гасла “Свободу політичним в’язням!”.
В інших регіонах постраждали ще семеро осіб. За даними аварійної служби, усі травми несерйозні. Серед постраждалих чотири співробітника поліції.
Поліція Каталонії заявила, що троє заарештованих намагалися прорватися в кабінет представника іспанського уряду Каталонії в Барселоні.
Як повідомляв УНН, колишній глава уряду Каталонії може попросити притулку в Німеччині.