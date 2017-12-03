В Івано-Франківській області зрубали головну ялинку країни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Росільнянському лісництві в Богородчанському районі Івано-Франківської області, зрубали ялинку, яка прикрасить центр столиці на різдвяні і новорічні свята, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Повідомляється, що цього року центр Києва прикрашатиме біла ялиця заввишки понад 28 метрів. Її вік — майже 100 років.
Варто зазначити, що лісівники наголосили на тому, що саме це дерево мало бути зрубане планово в будь-якому разі, бо вже припинило рости.
Як повідомляв УНН, головну ялинку країни до Києва привезуть вже сьогодні.
Нагадаємо, що стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.