В Ивано-Франковской области срубили главную елку страны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Росильнянськом лесничестве в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, срубили елку, которая украсит центр столицы на рождественские и новогодние праздники, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Сообщается, что в этом году центр Киева будет украшать белая пихта высотой более 28 метров. Ее возраст — почти 100 лет.
Стоит отметить, что лесоводы рассказали, что именно это дерево должны были срубить планово в любом случае, потому что прекратило расти.
Как сообщал УНН, главную елку страны в Киев привезут уже сегодня.
Напомним, что стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве.