У Карпатах завтра збережеться лавинна небезпека

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КИЇВ. 11 березня. УНН. На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримається висока снiголавинна небезпека. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"12 березня, на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримається висока снiголавинна небезпека (4 рiвень); в захiдних та центральних районах Закарпатської області - значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили синоптики. 

Як повідомляв УНН, 12 березня вночі на півночі Лівобережжя пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Криму та Приазов'ї значні опади у вигляді снігу та дощу. 

Як повідомляв УНН, завтра у західних та північних областях невеликий мокрий сніг, у південній та південно-східній частині помірний мокрий сніг та дощ, вдень у Приазов'ї місцями значні опади, на решті території без істотних опадів.

Синоптики додали, що в наступні дві доби в більшості областей без опадів, лише 13 березня у східних областях, Приазов'ї та Криму, 14 березня в західних областях невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні, в четвер і на заході країни вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

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