У Карпатах очікується загроза сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Карпатах очікується значна загроза сходження лавин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“25-26 грудня у зв’язку з відлигою в Карпатах утримується значна (третього рівня) сніголавинна небезпека”, — повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше У прес-службі ДСНС попередили про ймовірність лавини в горах Львівської області.
Нагадаємо, починаючи з 24 грудня, денні температури по всій території України будуть вище нуля.