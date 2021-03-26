У Карпатах, катаючись на лижах, травмувалася дитина

Деталі

Інцидент стався 25 березня.

На горі Високий Верх травмувалися двоє туристів-лижників. Так, травму лівої ноги отримала жінка, 1984 року народження, з Полтавської області. А дівчинка, 2008 року народження, з Києва, травмувала ліву руку.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Доповнення

Гірськолижний курорт "Буковель" на Прикарпатті закрили на карантин до 27 березня.