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Авіакатастрофа в Канаді: жертвами аварії стали дві родини

Авіакатастрофа в Канаді: жертвами аварії стали дві родини

Київ • УНН

 • 10525 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Канаді сталася аварія легкомоторного літака Piper PA-32, в результаті чого загинули дві родини з Узбекистана. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Легкомоторний літак розбився в лісному районі на околиці Кінгстона. В результаті аварії загинули всі 7 людей, що перебували на борту Piper PA-32.

Посол Узбекистана заявив, що жертвами аварії стали дві узбекистанські родини. За його словами, серед загиблих є діти віком 3, 11 та 15 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загинула одна сім'я з трьома дітьми.

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