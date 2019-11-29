Авіакатастрофа в Канаді: жертвами аварії стали дві родини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Канаді сталася аварія легкомоторного літака Piper PA-32, в результаті чого загинули дві родини з Узбекистана. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Легкомоторний літак розбився в лісному районі на околиці Кінгстона. В результаті аварії загинули всі 7 людей, що перебували на борту Piper PA-32.
Посол Узбекистана заявив, що жертвами аварії стали дві узбекистанські родини. За його словами, серед загиблих є діти віком 3, 11 та 15 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загинула одна сім'я з трьома дітьми.