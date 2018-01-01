У Каліфорнії легалізували вживання марихуани
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Від 1 січня 2018 року старші 21 року люди можуть мати при собі 28 грамів наркотику або вирощувати вдома до шести кущів рослини, передає УНН з посиланням на ВВС Україна, передає УНН.
Каліфорнійці проголосували за пропозицію легалізувати марихуану 14 місяців тому. Голосування відбулось одночасно з президентськими виборами.
Як повідомляється, Каліфорнія стала найбільшим штатом США, де дозволили вживання марихуани без медичних рецептів.
Противники такого кроку кажуть, що закон може призвести до зростання кількості випадків водіння машини під дією наркотиків, а також поширення вживання трави серед молоді.
Проте бізнес вже бачить перспективи розвитку галузі на десятки мільярдів доларів.
Як повідомляв УНН, Данія на чотири роки легалізувала марихуану.