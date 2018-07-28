Біля берегів Іспанії врятували понад 770 мігрантів

За її інформацією, нелегалів виявили протягом дня в Гібралтарській протоці на 54 човнах.

Нагадаємо, після закриття “балканського маршруту” в 2016 році шлях із Лівії Середземним морем став основним для мігрантів та біженців, які прагнуть дістатися берегів Європи. За даними Міжнародної організації з міграції, в 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії. Згідно з даними Frontex, 2017 року до Іспанії прибули 19 тисяч мігрантів, що на 182 відсотки більше, ніж роком раніше. Таке переспрямування пояснюється головно великим ризиком для життя під час спроб дістатися берегів Європи через Лівію. У рамках європейської операції “Софія”, покликаної запобігати перетину Середземного моря нелегальними мігрантами, з 2015 року врятовано понад 42 тисячі осіб. За даними лівійської влади, на території країни зараз перебувають близько 700 тис. мігрантів.

Як повідомляла раніше Міжнародна організація з міграції, з початку року в Європу по Середземному морю прибули понад 55 тис. Чоловік. Близько 23 тис. Прийняла Іспанія, більше 18 тис. — Італія, близько 15 тис. — Греція.