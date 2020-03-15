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У Іспанії за одну добу подвоїлася кількість летальних випадків через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість випадків зараження новим коронавірусів в Іспанії зросла за минулу добу на 2 тис. осіб і досягла 7753 випадків, кількість летальних випадків зросла із 136 до 288. Про це повідомило у неділю МОЗ королівства, передає El Pais, інформує УНН.

"Іспанія реєструє 288 померлих людей з коронавірусом та 7 753 заражених, згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я. Також повідомляється про 517 пацієнтів, яких виписали з лікарні, до відділення інтенсивної терапії прийнято 382 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у суботу вдень відомство поінформувало про 5753 хворих і 136 жертв.

Перший випадок зараження коронавірусом у Іспанії було зафіксований 31 січня.

Як повідомлялося раніше в УНН, дружина прем'єра Іспанії заразилася коронавірусом.

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