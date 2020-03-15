В Испании за сутки удвоилось количество летальных случаев из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Количество случаев заражения новым коронавирусом в Испании выросло за минувшие сутки на 2 тыс. человек и достигло 7753 случаев, количество летальных случаев возросло с 136 до 288. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства, передает El Pais, сообщает УНН.
"Испания регистрирует 288 умерших людей с коронавирусом и 7753 зараженных, согласно последним данным Министерства здравоохранения. Также сообщается о 517 пациентах, которых выписали из больницы, в отделение интенсивной терапии принято 382 пациентов", - говорится в сообщении.
Отметим, в субботу днем ведомство проинформировало о 5753 больных и 136 жертвах.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании было зафиксировано 31 января.
Как сообщалось ранее в УНН, жена премьера Испании заразилась коронавирусом.