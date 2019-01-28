У Індонезії лихоманка денге вбила понад 100 людей

Найбільша кількість загиблих, 41, зафіксовано в Східній Яві, 13 в Північному Сулавесі і 12 в Східній Нуса Тенгара.



Основною причиною зростання кількості загиблих є затяжні дощі, які сприяють поширенню вірусних комарів.



Міністерство охорони здоров'я зафіксувало принаймні 9 634 випадки лихоманки денге в 372 містах і регіонах по всьому архіпелагу під час сезону дощів цього року.



Як повідомляв УНН, лихоманка денге в Таїланді забрала життя 80 осіб.



