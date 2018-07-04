У І півріччі держбюджет отримав на 13% більше фіскальних платежів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У січні-червні 2018 року до загального фонду державного бюджету зібрано на 13,2% більше платежів, що контролюються ДФС, ніж у відповідному періоді 2017 року, передає УНН з посиланням на повідомлення фіскалів.
“У січні-червні 2018 року по платежах, що контролюються ДФС, до загального фонду державного бюджету зібрано 404,7 млрд грн. Це на 13,2%, або на 47,3 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року”, — розповіли у ДФС.
Зазначається, що до загального фонду держбюджету з початку 2018 року забезпечено 254,7 млрд грн податкових платежів, що на 16,1%, або на 35,4 млрд грн перевищує минулорічний показник. Надходження митних платежів у січні-червні склали 150,1 млрд грн та перевищили минулорічні показники на 8,7%, або на 11,9 млрд грн.
У червні цього року до загального фонду держбюджету зібрано 59,8 млрд грн. Це на 12,3%, або на 6,5 млрд грн перевищує надходження червня минулого року.
Збір податкових платежів у червні склав 35,3 млрд грн та перевищив минулорічний на 18,6%, або на 5,5 млрд грн. До загального фонду держбюджету у червні надійшло 24,4 млрд грн митних платежів, що на 4,2%, або на 1 млрд грн перевищує минулорічний показник.
Середньоденні надходження митних платежів у червні цього року збільшилися до 1,4 млрд грн з 1,2 млрд грн у червні 2017 року.
Нагадаємо, за словами Володимира Гройсмана, надходження коштів до державного бюджету від розмитнення контейнерів з товарами після запровадження заходів щодо боротьби з контрабандою зросли майже удвічі.