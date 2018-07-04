В I полугодии госбюджет получил на 13% больше фискальных платежей

"В январе-июне 2018 года по платежам, которые контролируются ГФС, в общий фонд государственного бюджета собрано 404,7 млрд грн. Это на 13,2%, или на 47,3 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - рассказали в ГФС.

Отмечается, что в общий фонд госбюджета с начала 2018 года обеспечено 254,7 млрд грн налоговых платежей, что на 16,1%, или на 35,4 млрд грн превышает прошлогодний показатель. Поступления таможенных платежей в январе-июне составили 150,1 млрд грн и превысили прошлогодние показатели на 8,7%, или на 11,9 млрд грн.

В июне этого года в общий фонд госбюджета собрано 59,8 млрд грн. Это на 12,3%, или на 6,5 млрд грн превышает поступления июня прошлого года.

Сбор налоговых платежей в июне составил 35,3 млрд грн и превысил прошлогодний на 18,6%, или на 5,5 млрд грн. В общий фонд госбюджета в июне поступило 24,4 млрд грн таможенных платежей, что на 4,2%, или на 1 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Среднедневные поступления таможенных платежей в июне этого года увеличились до 1,4 млрд грн с 1,2 млрд грн в июне 2017 года.

Напомним, по словам Владимира Гройсмана, поступления средств в государственный бюджет от растаможивания контейнеров с товарами после введения мер по борьбе с контрабандой выросли почти вдвое.