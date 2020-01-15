У Гватемалі колишніх президента та віцепрезидента закидали яйцями в знак протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Гватемалі протестуючі закидали яйцями колишнього лідера країни Джиммі Моралеса і ексвіцепрезидента Джафета Кабрера. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Інцидент стався, коли політики прибули до будівлі готелю, яка виконує функцію тимчасової штаб-квартири регіонального парламенту, уточнює Reuters.
"Протестуючі оточили від'їжджаючого президента Гватемали Джиммі Моралеса пізно ввечері у вівторок, кидаючи яйця в нього та його віцепрезидента (Джафета Кабрера - ред.), за те, що вони намагалися зайняти нові посади, які надавали їм імунітет від кримінального переслідування, через кілька годин після того, як вони залишили свої посади", - йдеться у повідомленні.
Мітингувальники називали Моралеса "вбивцею" і намагалися не допустити того, щоб ексглава держави отримав новий пост, який захистив би його від судового переслідування.
14 січня в культурному центрі Мігеля Анхеля Астуріаса в Гватемалі пройшла інавгурація обраного президента Алехандро Джамматтеї.
Політик переміг на виборах в серпні 2019 року і буде займати свій пост до 2024 року. Раніше Джамматтеї очолював систему виправних установ.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Гватемалі загинули 19 осіб через зіткнення вантажівки і автобуса.
#AHORA
Jimmy Morales y Jafeth Cabrera ingresan al hotel de la zona 13 entre golpes y gritos. Buscan ser juramentados como diputados del Parlacen.
Vía: Manuel García. pic.twitter.com/Jtfpzz3YnU