В Гватемале бывших президента и вице-президента забросали яйцами в знак протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Гватемале протестующие забросали яйцами бывшего лидера страны Джимми Моралеса и экс-вице-президента Джафета Кабрера. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Инцидент произошел, когда политики прибыли к зданию отеля, которое выполняет функцию временной штаб-квартиры регионального парламента, уточняет Reuters.
"Протестующие окружили отъезжающего президента Гватемалы Джимми Моралеса поздно вечером во вторник, бросая яйца в него и вице-президента (Джафета Кабрера - ред.), за то, что они пытались занять новые должности, которые предоставляли им иммунитет от уголовного преследования, через несколько часов после того, как они оставили свои должности", - говорится в сообщении.
Митингующие называли Моралеса "убийцей" и старались не допустить того, чтобы экс-глава государства получил новый пост, который защитил бы его от судебного преследования.
14 января в культурном центре Астуриас в Гватемале прошла инаугурация избранного президента Алехандро Джамматтеи.
Политик победил на выборах в августе 2019 года и будет занимать свой пост до 2024 года. Ранее Джамматтеи возглавлял систему исправительных учреждений.
Как сообщалось ранее в УНН, в Гватемале погибли 19 человек из-за столкновения грузовика и автобуса.
#AHORA
Jimmy Morales y Jafeth Cabrera ingresan al hotel de la zona 13 entre golpes y gritos. Buscan ser juramentados como diputados del Parlacen.
Vía: Manuel García. pic.twitter.com/Jtfpzz3YnU