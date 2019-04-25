У Гудамакарскій ущелині Грузії горить лісовий покрив
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Гудамакарскій ущелині в Грузії горить підземний шар лісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія Онлайн.
Службі з управління надзвичайними ситуаціями повідомили через складний рельєф, пожежні-рятувальники змушені добиратися до вогнищ вогню пішки, що поки не дає можливості загасити полум'я. Ситуацію на місці ускладнює сильна задимленість.
У Службі по управлінню надзвичайними ситуаціями заявляють, що додаткові сили вже в дорозі. На місці працюють 15 пожежних-рятувальників.
Як повідомляв УНН, в Павлодарської області Казахстану вогонь від відпалу сухостою перекинувся на лісову культуру Галкинская лісництва.