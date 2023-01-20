У Грузії колишній військовий розстріляв п'ятьох людей і наклав на себе руки

Деталі

Загинули чотири мешканці будинку і поліцейський, який кинувся на допомогу. Ще п'ятьох людей поранено, один із них у критичному стані. Стрілок наклав на себе руки, коли на місце прибули спецпризначенці, перед цим із квартири вибрався його син.

Наразі відомо, що той, хто стріляв, - 49-річний Нодар Атуашвілі, він служив у Силах оборони Грузії 15 років, до 2021 року, був у складі миротворчої місії в Афганістані. У квартирі проживав разом із сином останні п'ять років.

Слідство ведуть за статтею про умисне вбивство за обтяжуючих обставин, незаконне придбання, зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів, ідеться в повідомленні МВС країни.

Справу взяв під свій контроль міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі.

За його словами, коли спецпризначенці увірвалися у квартиру, чоловік, який вистрілив собі в голову, перебував на ліжку, зброя була поруч із ним, також лежали гранати.

Мотив злочину невідомий.

Місцеві жителі припустили в розмовах із журналістами, що у чоловіка були психічні проблеми і він приймав якісь ліки. Сусіди також кажуть, що до цього він ні з ким не вступав у конфлікти.