В Грузии бывший военный расстрелял пять человек и покончил с собой

Детали

Погибли четыре жильца дома и полицейский, бросившийся на помощь. Еще пять человек ранены, один из них в критическом состоянии. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ, перед этим из квартиры выбрался его сын.

На данный момент известно, что стрелявший - 49-летний Нодар Атуашвили, он служил в Силах обороны Грузии 15 лет, до 2021 года, был в составе миротворческой миссии в Афганистане. В квартире проживал вместе с сыном последние пять лет.

Следствие ведется по статье об умышенном убийстве пр отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении МВД страны.

Дело взял под свой контроль министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

По его словам, когда спецназ ворвался в квартиру, мужчина, выстреливший себе в голову, находился на кровати, оружие было рядом с ним, также лежали гранаты.

Мотив преступления неизвестен.

Местные жители предположили в разговорах с журналистами, что у мужчины были психические проблемы и он принимал какие-то лекарства. Соседи также говорят, что до этого он ни с кем не вступал в конфликты.