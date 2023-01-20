В Грузии бывший военный расстрелял пять человек и покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На востоке Грузии, в Сагареджо, минувшей ночью бывший военный открыл огонь с балкона квартиры по находящимся на улице людям - убиты пять человек, сообщает "Новости-Грузия", пишет УНН.
Детали
Погибли четыре жильца дома и полицейский, бросившийся на помощь. Еще пять человек ранены, один из них в критическом состоянии. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ, перед этим из квартиры выбрался его сын.
На данный момент известно, что стрелявший - 49-летний Нодар Атуашвили, он служил в Силах обороны Грузии 15 лет, до 2021 года, был в составе миротворческой миссии в Афганистане. В квартире проживал вместе с сыном последние пять лет.
Следствие ведется по статье об умышенном убийстве пр отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении МВД страны.
Дело взял под свой контроль министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
По его словам, когда спецназ ворвался в квартиру, мужчина, выстреливший себе в голову, находился на кровати, оружие было рядом с ним, также лежали гранаты.
Мотив преступления неизвестен.
Местные жители предположили в разговорах с журналистами, что у мужчины были психические проблемы и он принимал какие-то лекарства. Соседи также говорят, что до этого он ни с кем не вступал в конфликты.