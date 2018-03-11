У Громадській раді ФССУ заявили про загрозу знищення соцстрахування в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У понеділок, 12 березня, Громадська рада Фонду соціального страхування України проведе відкрите засідання на тему “Сучасні загрози руйнування соціального страхування громадян в Україні”, передає УНН.
Засідання ради пройде в форматі “круглий стіл”.
“Громадська рада Фонду соціального страхування України під час заходу приверне увагу присутніх та громадськості до існуючих фактів, які загрожують руйнуванням соціального страхування громадян України: звільнення спеціалістів вузької кваліфікації та прийняття на роботу працівників без відповідної освіти та фаху, „привласнення“ Фонду та ручний режим управління ним Головою Правління, корупція, беззвітність та безконтрольність”, — зазначили у прес-службі громради.
Участь у заході братимуть керівництво та члени Громадської ради Фонду соціального страхування України, представники ГО “Всеукраїнський союз ветеранів АТО” та Мінсоцполітики, ДФС та ФССУ, також народні депутати,
експерти з питань соціальної політики, тощо.
Захід відбудеться о 12 годині в приміщенні прес-центру інформаційного агентства “ЛігаБізнесІнформ”.