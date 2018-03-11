В Общественном совете ФССУ заявили об угрозе уничтожения соцстрахования в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В понедельник, 12 марта, Общественный совет Фонда социального страхования Украины проведет открытое заседание на тему "Современные угрозы разрушения социального страхования граждан в Украине", передает УНН.
Заседание совета пройдет в формате "круглого стола".
"Общественный совет Фонда социального страхования Украины во время мероприятия привлечет внимание присутствующих и общественности к существующим фактам, которые угрожают разрушением социального страхования граждан Украины: увольнение специалистов узкой квалификации и принятие на работу сотрудников без соответствующего образования и специальности,"присвоение" Фонда и ручной режим управления им Председателем Правления, коррупция, безотчетность и бесконтрольность", - отметили в пресс-службе совета.
Участие в мероприятии примут руководство и члены Общественного совета Фонда социального страхования Украины, представители ОО "Всеукраинский союз ветеранов АТО" и Минсоцполитики, ГФС и ФССУ, также народные депутаты,
эксперты по вопросам социальной политики и так далее.
Мероприятие состоится в 12:00 в помещении пресс-центра информационного агентства "ЛигаБизнесИнформ".