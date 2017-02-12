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У Греції евакуювали 72 тис. осіб для знешкодження 250кг бомби часів Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У грецькому місті Салоніки, евакуювали тисячі мешканців для знешкодження 250 кг бомби часів Другої світової війни, передає УНН з посиланням на Reuters.

У Греції евакуювали 72 тис. осіб для знешкодження 250кг бомби часів Другої світової війни

У другому за величиною місті Греції Салоніки евакуювали тисячі мешканців для того, щоб дозволити експертам знешкодити бомбу часів Другої світової війни.

Повідомляється щобомба важить 250 кг, її виявили на глибині близько 5 метрів під землею під час земляних робіт на автозаправній станції на минулого тижня.

72 тис. жителям, які проживають в радіусі 2 км, попросили покинути свої будинки. Автобуси забирали жителів із тренажерних залів, стадіонів та кафе.

 

"Ми абсолютно готові. Я закликаю наших співгромадян зберігати спокій. Там немає ніяких підстав для паніки, немає ніякої небезпеки. Прийняті заходи для забезпечення безпеки жителів ", - сказав губернатор області Апостолос Тзитзикостас.

Як повідомляв УНН, через знешкодження бомби у Гамбурзі евакуювали населення.

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