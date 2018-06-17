У Греції близько 500 осіб протестували проти підписання угоди з Македонією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Близько 500 демонстрантів намагалися підійти до місця підписання угоди між Грецією і Македонією про перейменування останньої, передає УНН з посиланням на AFP.
Близько 500 грецьких демонстрантів, розмахуючи прапорами Греції, намагалися наблизитися до місця, де проходила церемонія підписання угоди про зміну назви Македонії.
Однак їх оточила поліція недалеко від маленького села Пісодері, приблизно в 25 кілометрах від місця події.
Правоохоронці блокували сільську дорогу, що веде до озера, а на гірських схилах вони застосували шумові гранати і сльозогінний газ проти демонстрантів.
За словами представників служби охорони здоров'я, жінку вдарили по голові каменем, а у чоловіка виникли проблеми з диханням.
Нагадаємо, 17 червня Афіни і Скоп'є підписали попередню угоду про перейменування Македонії на "Республіка Північна Македонія".