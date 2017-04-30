У ГПУ немає інформації щодо позбавлення громадянства А.Артеменка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України не володіє інформацією щодо позбавлення громадянства нардепа Андрія Артеменка. Про це УНН повідомили у ГПУ.
“Такої інформації у нас немає, це мають підтвердити в АП”, — повідомили у ГПУ.
Натомість УНН не вдалось наразі отримати підтвердження чи спростування інформації щодо позбавлення громадянства А.Артеменка в АП.
Також на офіційному сайті Президента України Петра Порошенка відповідний документ відсутній.
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Нагадаємо, раніше Олег Ляшко повідомив, що Президент України Петро Порошенко в суботу, 29 квітня, підписав указ про припинення громадянства нардепа Андрія Артеменка, який раніше нібито передав колишньому раднику Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією.