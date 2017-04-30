В ГПУ нет информации о лишении гражданства А.Артеменко

"Такой информации у нас нет, это должны подтвердить в АП", - сообщили в ГПУ.

Но УНН не удалось пока получить подтверждение или опровержение информации о лишении гражданства А.Артеменко в АП.

Также на официальном сайте Президента Украины Петра Порошенко соответствующий документ отсутствует.

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Напомним, ранее Олег Ляшко сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 29 апреля, подписал указ о прекращении гражданства нардепа Андрея Артеменко, который ранее якобы передал бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией.