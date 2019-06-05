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У ГПУ не виключають, що Портнова ще допитуватимуть у справі Євромайдану

У ГПУ не виключають, що Портнова ще допитуватимуть у справі Євромайдану

Київ • УНН

 • 8166 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Вчора, екс-заступника голови АП часів Януковича Андрій Портнов, був на допиті у ГПУ стосовно справи про злочини під час Майдану. Проте, у ГПУ не виключають, що його можуть викликати знову. Про це журналісту УНН повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Горбатюк, підтвердив інформацію, що Портнов був, вчора на допиті в ГПУ стосовно справи про злочини під час Майдану.

“Портнов був на допиті у майданівському проваджені”, — відповів Горбатюк на питання, чи був вчора на допиті у ГПУ Портнов.
Також, він зазначив, що його можуть викликати повторно на допит.

“Думаю так, але вирішують слідчі з прокурорами”, — відповів Горбатюк на питання, чи планують Андрія Портнова ще викликати на допит.

Портнов написав у себе на Telegram-канал, що 4 червня був на двох допитах у ГПУ.

“Друзі, інформую, сьогодні в перебігу п’яти годин побував відразу на двох допитах Генеральної прокуратури. Це трохи відволікає, але сигналів і натяків не було розпізнано. Ми продовжуємо займатися Порошенко і його злочинним кублом”, — написав Портнов.

Це вже не перший допит екс-заступника голови АП часів Януковича. Так на допиті, після повернення в Україну, він був 22 травня.

Українські Національні Новини

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