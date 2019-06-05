У ГПУ не виключають, що Портнова ще допитуватимуть у справі Євромайдану

КИЇВ. 5 червня. УНН. Вчора, екс-заступника голови АП часів Януковича Андрій Портнов, був на допиті у ГПУ стосовно справи про злочини під час Майдану. Проте, у ГПУ не виключають, що його можуть викликати знову. Про це журналісту УНН повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.