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У горах Китаю через дощі загинули 9 людей

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У центральній китайській провінції Хубей через гірські потоки, викликані сильними дощами, загинули дев'ятеро людей, ще четверо вважаються зниклими без вести. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Раніше повідомлялося про сім жертв. Крім того, була інформація про те, що більше 10 осіб перебувають у пастці в гірській ущелині.

Станом на ранок понеділка 61 людина була врятована.

Інцидент стався в неділю близько 23:00 за місцевим часом (18:00 за київським часом), коли в результаті сильних опадів десятки людей опинилися в пастці в гірській ущелині на території повіту Хефен.

На місце події було направлено 14 автомобілів і більше 60 співробітників аварійно-рятувальних служб. Пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, в результаті повені на сході Китаю загинуло 3 туриста, 23 пропали без вісті.

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