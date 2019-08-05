У горах Китаю через дощі загинули 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У центральній китайській провінції Хубей через гірські потоки, викликані сильними дощами, загинули дев'ятеро людей, ще четверо вважаються зниклими без вести. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Раніше повідомлялося про сім жертв. Крім того, була інформація про те, що більше 10 осіб перебувають у пастці в гірській ущелині.
Станом на ранок понеділка 61 людина була врятована.
Інцидент стався в неділю близько 23:00 за місцевим часом (18:00 за київським часом), коли в результаті сильних опадів десятки людей опинилися в пастці в гірській ущелині на території повіту Хефен.
На місце події було направлено 14 автомобілів і більше 60 співробітників аварійно-рятувальних служб. Пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, в результаті повені на сході Китаю загинуло 3 туриста, 23 пропали без вісті.