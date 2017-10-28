У Генштабі повідомили про кількість загиблих в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Генеральний штаб України повідомив офіційну кількість загиблих та поранених з часу початку АТО та до 28 жовтня 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генерального штабу України.
"Станом на 28.10.2017 року, з початку проведення АТО бойові втрати склали 10 710 військовослужбовців Збройних Сил України, з них безповоротні 2 333, санітарні – 8 377 (поранені та травмовані внаслідок бойових дій)" - йдеться в повідомленні.
Протягом 2016 року внаслідок бойових дій загинуло 212 військовослужбовців ЗС України, а санітарні втрати склали 1 277 військовослужбовців ЗС України. При цьому небойових втрат було на 65% менше, ніж бойових.
Поточного, 2017 року, спостерігається тенденція до значного зменшення, удвічі, небойових втрат у підрозділах ЗС України.
Нагадаємо, Головний військовий прокурор-заступник Генерального прокурора Анатолій Матіос заявив, що через невиконання статуту і злочини один проти одного у зоні бойових дій загинули понад 3 тисячі осіб.