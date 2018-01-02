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У Генпрокуратурі спростували інформацію про оприлюднення прізвищ причетних до збиття МН17

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Нідерландські слідчі не будуть оприлюднювати прізвища підозрюваних у справі про катастрофу малазійського Боїнга MH17 у небі над Донбасом у 2014 році. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін у Facebook, передає УНН.

У Генпрокуратурі спростували інформацію про оприлюднення прізвищ причетних до збиття МН17

“Повідомлення в ЗМІ про нібито намір оприлюднити прізвища міфічних 120 осіб, причетних до збиття малайзійського боїнгу МН17, не відповідають дійсності та є нічим іншим, ніж спробою російської пропаганди відволікти увагу від звинувачень в смоленській трагедії”, — написав Єнін.

Заступник генерального прокурора також додав, що уряди України та Нідерландів продовжують координувати зусилля з метою притягнення винних осіб/держав до відповідальності за вчинення теракту в небі над Донбасом.

Раніше співрозмовник УНН повідомив, що слідчі Нідерландів мають оприлюднити прізвища 120 осіб, яких було встановлено як причетних до організації та виконання збиття малайзійського боїнгу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. 

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