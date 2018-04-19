У General Electric назвали подальші напрямки співпраці з "Укрзалізницею"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Окрім виготовлення та поставки локомотивів для "Укрзалізниці", компанія General Electric планує також зайнятись покращенням ефективності існуючого в Україні парку локомотивів та впровадженням інформаційних технологій у залізничній галузі. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав комерційний керівник General Electric Transportation Сінан Хасекі, передає кореспондент УНН.
"Наше перше завдання в контексті співпраці з "Укрзалізницею" є виробництво локомотивів відповідної якості та вчасно. Наступним етапом співпраці стане покращення результативності, надійності та ефективності наявного парку локомотивів. Ми вже маємо рішення для частки існуючого парку. Крім того, необхідно продовжувати співпрацю, яка пропонує можливості з локалізації, адже це сприяє розвитку економіки", - сказав Сінан Хасекі.
За його словами, це початок довгострокового партнерства.
При цьому Сінан Хасекі звернув увагу на те, що інтернет речей та цифровізація стає новою хвилею створення доданої вартості.
"Ми хочемо надавати подібні рішення, адже це дуже перспективно. Наприклад, завдяки запровадженню круїз-контролю для потягів можна підвищити ефективність використання пального від 3 до 17%. Час розпочати роботи над цифровими рішеннями і розглянути вигоди цього процесу", - підкреслив комерційний керівник General Electric.
Нагадаємо, в УЗ сказали, коли Україна отримає перші локомотиви від General Electric.