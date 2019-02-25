У "Газпромі" звільнили з посади працівників, які були свідками в Стокгольмі

"Олександр Медведєв звільнений з посади заступника голови правління. Він зосередиться на діяльності Міжнародного ділового конгресу і на роботі в футбольному клубі "Зеніт", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з посади заступника голови правління звільнений Валерій Голубєв.

Всеволод Черепанов звільнений з посади начальника Департаменту 307. Як уточнили в компанії, він продовжить роботу на іншій посаді в групі "Газпром".

"Відповідні рішення про припинення повноважень як членів Правління ПАТ "Газпром" будуть прийняті Радою директорів компанії", - зазначили у ПАТ.

У той же час голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначив в Facebook, що Медведєв і Голубєв виступали свідками в Стокгольмі.

"Медведєв відповідав за Стокгольмський арбітраж. І був свідком в Стокгольмі. Голубєв відповідав за контракт на поставку газу "Нафтогазу". І був свідком в Стокгольмі", - написав Коболєв.

Він додав, що глава правління "Газпрому" Олексій Міллер "дистанціювався від арбітражу відразу після подання нами ("Нафтогазом" - ред.) зустрічного позову по транзиту".

Як повідомляв УНН, Стокгольмський арбітраж 6 вересня 2018 року об'єднав в одну справу позови "Газпрому" до "Нафтогазу" і "Нафтогазу України".

Нагадаємо, за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".