У Гамбурзі відкрили Ельбську філармонію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Майже через десять років після початку будівництва вчора, 11 січня, була урочисто відкрита Ельбська філармонія в Гамбурзі, передає УНН з посиланням на DW.
На церемонії та святковому концерті були присутні 2100 гостей, серед яких канцлер Німеччини Ангела Меркель і Президент країни Йоахім Гаук.
Квитки в перший ряд коштували 10 тисяч євро.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Королівський інститут британських архітекторів обрав кращі споруди світу
Концерт у виконанні філармонічного оркестру регіональної суспільно-правової медіакомпанії NDR почався з першої частини програмної сюїти Бенджаміна Бріттена “Шість метаморфоз по Овідію” – “Пан”.
При перших звуках музики зал поринув у темряву. У той же момент на вулиці почалося музично-світлове шоу з проекціями на скляний фасад нової будівлі.
Примітно, що Ельбська філармонія – найзнаменитіший німецький довгобуд, який був зданий в експлуатацію з семирічним запізненням.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Ростові-на-Дону балерина станцювала на морозі
Спочатку відкриття нової філармонії в гамбурзькому порту планувалося на 2010 рік. Однак воно неодноразово переносилося через проблеми в організації будівництва, а кошторис витрат зріс із запланованих 77 до 789 мільйонів євро.
Зазначається, що перший камінь у фундамент будівлі було закладено в 2007 році.