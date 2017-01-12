В Гамбурге открыли Эльбскиую филармонию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Почти через десять лет после начала строительства вчера, 11 января, была торжественно открыта Эльбская филармония в Гамбурге, передает УНН со ссылкой на DW.
На церемонии и праздничном концерте присутствовали 2100 гостей, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель и президент страны Йоахим Гаук.
Билеты в первый ряд стоили 10 000 евро.
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Концерт в исполнении филармонического оркестра региональной общественно-правовой медиакомпании NDR начался с первой части программной сюиты Бенджамина Бриттена "Шесть метаморфоз по Овидию" - "Пан".
При первых звуках музыки зал погрузился в темноту. В тот же момент на улице началось музыкально-световое шоу с проекциями на стеклянный фасад нового здания.
Примечательно, что Эльбская филармония - знаменитый немецкий долгострой, который был сдан в эксплуатацию с семилетним опозданием.
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Первоначально открытие новой филармонии в гамбургском порту планировалось на 2010 год. Однако оно неоднократно переносилось из-за проблем в организации строительства, а смета расходов выросда из запланированных 77 до 789 млн евро.
Отмечается, что первый камень в фундамент здания был заложен в 2007 году.