У Гаазі розглядають можливість кваліфікувати дії РФ на Донбасі як міжнародний конфлікт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Прокуратура Міжнародного кримінального суду розглядає можливість кваліфікації бойових дій на Донбасі як міжнародного конфлікту. Про це йдеться в результатах попереднього розслідування подій в Україні, оприлюднених 4 грудня в доповіді прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда, передає УНН.

“Канцелярія прокурора продовжує розглядати заяви про те, що Російська Федерація здійснювала і здійснює загальний контроль над збройними групами на сході України, щоб встановити, чи можна розглядати цей збройний конфлікт між ВСУ (Збройні сили України) та антиурядовими збройними групами, який в інших випадках вважався б не міжнародним, як по суті міжнародний конфлікт”, — зазначили в МКС.

У доповіді зазначено, що факт існування міжнародного збройного конфлікту на сході України передбачає застосування статей Римського статуту, що стосуються збройних конфліктів міжнародного характеру.

Як повідомляв УНН, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда 4 грудня опублікувала щорічну доповідь результатів розслідування подій в Україні під час Революції Гідності, анексії Криму і початку агресії РФ проти України на сході.

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