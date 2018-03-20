У Франції затримали Ніколя Саркозі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії у 2007 році. Про це повідомляє Reuters з посиланням на судові джерела, передає УНН.
"Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року," - йдеться в повідомленні.
Він знаходиться під вартою в приміщеннях судової поліції в Нантері.
Саркозі допитують про всі випадки зловживання коштів з Лівії, які були б використані для фінансування президентської кампанії.
Нагадаємо, раніше слідчі планували перевірити причетність екс-президента Франції Ніколя Саркозі до корупційних схем, які супроводжували вибір Катару організатором чемпіонату світу з футболу 2022 року.
Також, Саркозі постане перед судом у справі про незаконне фінансування передвиборної кампанії в 2012 році, коли він програв вибори Франсуа Олланду.