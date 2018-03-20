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У Франції затримали Ніколя Саркозі

У Франції затримали Ніколя Саркозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії у 2007 році. Про це повідомляє Reuters з посиланням на судові джерела, передає УНН.

"Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року," - йдеться в повідомленні.

Він знаходиться під вартою в приміщеннях судової поліції в Нантері.

Саркозі допитують про всі випадки зловживання коштів з Лівії, які були б використані для фінансування президентської кампанії.

Нагадаємо, раніше слідчі планували перевірити причетність екс-президента Франції Ніколя Саркозі до корупційних схем, які супроводжували вибір Катару організатором чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Також, Саркозі постане перед судом у справі про незаконне фінансування передвиборної кампанії в 2012 році, коли він програв вибори Франсуа Олланду.

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