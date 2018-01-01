У Франції за 10 хвилин до Нового року розстріляли чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У ніч на Новий рік у Франції в 15-му окрузі Марселя розстріляли чоловіка з автомата Калашникова. Про це повідомляє 20 Minutes, передає УНН.
Вбивство сталося за 10 хвилин до Нового року, коли 29-річний чоловік виходив з бару і прямував до своєї машини. Чоловіка забрала швидка, але пізніше стало відомо, що він помер.
Прокурор Ксав'є Тараба розповів, що на місці було знайдено 29 гільз, тому, ймовірно, стріляли кілька людей.
У свою чергу видання La Provence повідомляє про "приблизно 20 гільзах калібру 7.62" і уточнює, що стріляти міг і один чоловік.
Як зазначається, загиблий був пов'язаний з криміналом.
Як повідомляв УНН, невідомий влаштував стрілянину в церкві в Єгипті.