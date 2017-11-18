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У Франції не бачать підстав для ослаблення санкцій проти Росії

У Франції не бачать підстав для ослаблення санкцій проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Франція підтримує режим санкцій проти Росії попри те, що економіка країни зазнає втрат. Про це заявила Міністр з європейських питань Міністерства Європи та закордонних справ Франції Наталі Луазо під час зустрічі з Віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе, яка відбулась у Парижі, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Попри те, що економіка Франції зазнає втрат від санкцій, наша країна дотримується санкційногорежиму, оскільки наразі немає передумов для їх послаблення”, — зазначила Наталі Луазо.

Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що на сьогодні санкції “це найдієвіший спосіб тиску на російський режим задля виконання Мінських угод та припинення агресії проти України”.

“Україна розраховує на постійну підтримку Франції в цьому питанні”, — -додала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УННПольща підтримує санкції проти РФ, незважаючи на проблеми з Україною.

Українські Національні Новини

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