У Франції не бачать підстав для ослаблення санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Франція підтримує режим санкцій проти Росії попри те, що економіка країни зазнає втрат. Про це заявила Міністр з європейських питань Міністерства Європи та закордонних справ Франції Наталі Луазо під час зустрічі з Віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе, яка відбулась у Парижі, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Попри те, що економіка Франції зазнає втрат від санкцій, наша країна дотримується санкційногорежиму, оскільки наразі немає передумов для їх послаблення”, — зазначила Наталі Луазо.
Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що на сьогодні санкції “це найдієвіший спосіб тиску на російський режим задля виконання Мінських угод та припинення агресії проти України”.
“Україна розраховує на постійну підтримку Франції в цьому питанні”, — -додала Климпуш-Цинцадзе.
Як повідомляв УНН, Польща підтримує санкції проти РФ, незважаючи на проблеми з Україною.