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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 9011 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 42380 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 63300 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 70962 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73489 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61043 просмотра

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11 марта, 11:14 • 98766 просмотра

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Во Франции не видят оснований для ослабления санкций против России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Франция поддерживает режим санкций против России, несмотря на то, что экономика страны несет потери. Об этом заявила Министр по европейским вопросам Министерства Европы и иностранных дел Франции Натали Луазо во время встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая состоялась в Париже, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал .

"Несмотря на то, что экономика Франции несет потери от санкций, наша страна придерживается санкцийногорежиму, поскольку пока нет предпосылок для их ослабления", - отметила Натали Луазо.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что на сегодня санкции "это самый действенный способ давления на российский режим для выполнения Минских соглашений и прекращения агрессии против Украины".

"Украина рассчитывает на постоянную поддержку Франции в этом вопросе", - -добавила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, Польша поддерживает санкции против РФ, несмотря на проблемы с Украиной.

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