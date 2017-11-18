Во Франции не видят оснований для ослабления санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Франция поддерживает режим санкций против России, несмотря на то, что экономика страны несет потери. Об этом заявила Министр по европейским вопросам Министерства Европы и иностранных дел Франции Натали Луазо во время встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая состоялась в Париже, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал .
"Несмотря на то, что экономика Франции несет потери от санкций, наша страна придерживается санкцийногорежиму, поскольку пока нет предпосылок для их ослабления", - отметила Натали Луазо.
Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что на сегодня санкции "это самый действенный способ давления на российский режим для выполнения Минских соглашений и прекращения агрессии против Украины".
"Украина рассчитывает на постоянную поддержку Франции в этом вопросе", - -добавила Климпуш-Цинцадзе.
Как сообщал УНН, Польша поддерживает санкции против РФ, несмотря на проблемы с Украиной.