Во Франции не видят оснований для ослабления санкций против России

"Несмотря на то, что экономика Франции несет потери от санкций, наша страна придерживается санкцийногорежиму, поскольку пока нет предпосылок для их ослабления", - отметила Натали Луазо.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что на сегодня санкции "это самый действенный способ давления на российский режим для выполнения Минских соглашений и прекращения агрессии против Украины".

"Украина рассчитывает на постоянную поддержку Франции в этом вопросе", - -добавила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, Польша поддерживает санкции против РФ, несмотря на проблемы с Украиной.