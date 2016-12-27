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У Франції назвали вулицю на честь Brexit

У Франції назвали вулицю на честь Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Мерія невеликого містечка Бокер на півдні Франції прийняла рішення назвати одну з вулиць на честь виходу Британії з Євросоюзу за підсумками червневого референдуму, передає УНН з посиланням на ВВС.

Як пояснив мер міста Жюльєн Санчез, вулиця Brexit названа так, "щоб віддати належне вибору британського народу".

На користь такої назви проголосували 23 члени міської ради Бокерія, дев'ять членів виступили проти.

Ж.Санчез зазначив, що не розуміє тих, хто висловлює невдоволення з приводу найменування вулиці.

"Ми не називали вулицю на честь камбоджійського диктатора Пол Пота або нацистського злочинця Клауса Барбі. Ми просто вирішили віддати данину незалежним людям і лідерам, які взяли на себе відповідальність", - сказав він.

Нагадаємо, під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

На початку листопада Високий суд у Лондоні ухвалив, що уряд не може оголосити про введення в дію статті 50 Лісабонського договору, що формально запускає процедуру виходу з Євросоюзу, без схвалення парламенту.

Передбачається, що переговори про умови виходу Британії з Євросоюзу триватимуть близько двох років.

Як повідомляв УНН, слово Brexit офіційно включили в Оксфордський словник англійської мови.

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