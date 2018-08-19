У Франції авто в'їхало в людей біля нічного клубу: семеро травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У французькому місті Камбре водій автомобіля в'їхав у людей біля нічного клубу, семеро осіб травмовані. Про це повідомляє LCI, передає УНН.
У ніч на неділю 19 серпня водій автомобіля в'їхав у людей біля нічного клубу в Камбре. Семеро людей, зокрема охоронець закладу, отримали травми. Двох з них у тяжкому стані евакуювали вертольотом в лікарню в місті Лілль.
Причини інциденту поки не встановлені. Але джерела в поліції повідомили про "суперечку з охоронцем".
18-річного водія затримали.
Як повідомляв УНН, у Франції зіткнулися вантажівка і автобус з дітьми.