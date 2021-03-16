У Фонді соцстрахування попередили про затримки у фінансуванні лікарняних та декретних

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“Фонд соціального страхування України виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі. Ми робимо все можливе, аби ви отримали допомогу якнайшвидше, однак сьогодні є затримки в строках фінансування”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду.

“На сьогодні затримка складає 21 робочий день або 1,8 млрд грн, а також непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 млрд грн, термін оплати яких складає 10 робочих днів відповідно до законодавства”, — зазначається в повідомленні.

У Фонді соцстрахування інформують, що ще в листопаді 2020 року фінансували лікарняні і декретні упродовж одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця (замість 10 робочих днів, визначених законодавством). Усі операції були оптимізовані та прискорені, аби в період пандемії забезпечити максимальну оперативність у наданні допомог.

“Однак сьогодні доходів Фонду не вистачає на покриття усіх прийнятих на фінансування допомог і виплат. Наявна заборгованість була накопичена Фондом у грудні через різке зростання видатків. Це пов’язано із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію — суттєво зросли видатки за лікарняними, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо. Наприклад, у грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн — на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019-го (0,9 млрд грн)”, — йдеться в повідомленні.

Зауважується, що попри те, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету Фонду покривають видатки за той же період, накопичена наприкінці минулого року заборгованість призвела до затримки у виплатах допомог.

Окрім того, зазначається, що чисельні затримки пов’язані не з різким ростом видатків через пандемію, а викликані зволіканням у подачі заяв-розрахунків.

Доповнення

Сума нарахованих лікарняних у 2020 році в Україні становить 12,4 млрд грн.