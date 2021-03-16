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В Фонде соцстрахования предупредили о задержках в финансировании больничных и декретных

В Фонде соцстрахования предупредили о задержках в финансировании больничных и декретных

Киев  •  УНН

 • 10775 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Фонде социального страхования Украины заявляют, что выплачивают больничные и декретные в полном объеме, однако есть задержки в сроках финансирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда соцстрахования.

Цитата

“Фонд социального страхования Украины выплачивает больничные и декретные в полном объеме. Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно быстрее, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда.

“На сегодняшний день задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством”, — отмечается в сообщении.

В Фонде соцстрахования информируют, что еще в ноябре 2020 года финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя (вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством). Все операции были оптимизированы и ускорены, чтобы в период пандемии обеспечить максимальную оперативность в предоставлении помощи.

“Однако сегодня доходов Фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов. Это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии — существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное. Например, в декабре 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн — на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019-го (0,9 млрд грн)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на то, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет Фонда покрывают расходы за тот же период, накопленная в конце прошлого года задолженность привела к задержке в выплатах пособий.

Кроме того, отмечается, что многочисленные задержки связаны не с резким ростом расходов из-за пандемии, а вызванные задержкой в подаче заявлений-расчетов.

Дополнение

Сумма начисленных больничных в 2020 году в Украине составляет 12,4 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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