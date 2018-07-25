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У Фонді держмайна підрахували вигоду для бюджету від запуску єдиної бази даних оцінки нерухомості

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Запуск оновленої Єдиної бази даних оцінки нерухомості та електронного модуля оцінки з автоматичною електронною перевіркою кожного звіту оцінювачів на відповідність закладених цінових показників мінімально допустимій вартості дозволить збільшити надходження в державний бюджет на 2-3 млрд грн щорічно. Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна України, передає УНН.

Як зазначили у ФДМУ, до введення в дію Єдиної бази даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості в Україні спостерігалася істотна проблема у сфері оцінки для цілей оподаткування.

Оскільки, згідно зі статтею 172 Податкового кодексу України, дохід фізичної особи від продажу нерухомого майна обчислюється виходячи з ціни такого продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, відбувалося постійне суттєве заниження оціночної вартості такого майна, які коштували набагато дорожче. Подібне заниження мало на меті зменшити суму податку на доходи фізичної особи, військового збору, а також для уникнення фінансового моніторингу та належного порядку здійснення розрахунків безготівковим способом.

“Це стане ще одним чинником в боротьбі з корупцією, який не дозволить здійснювати купівлю-продаж майна за заниженою ціною. Завдяки впровадженню нової системи, надходження до державного бюджету України збільшаться на 2-3 млрд грн щорічно”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Фонд держмайна запустив оновлену Єдину базу даних оцінки нерухомості та електронний модуль оцінки, що передбачає автоматичну електронну перевірку кожного звіту оцінювачів на відповідність закладених цінових показників мінімально допустимій вартості.

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