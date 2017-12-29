У ФФУ вирішили довічно дискваліфікувати 18 футболістів, які грали за "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України довічно дискваліфікував 18 футболістів, які грали у матчах в складі "ДНР". Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
Комітет ФФУ розглянув справу про заяву Служби безпеки України стосовно футболістів, які брали участь у матчах в складі “ДНР”, та вирішив заборонити довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, 18 особам.
Це: Володимир Кравченко (10.01.1986 р.н.), Денис Нікулін (17.10.1994 р.н.), Максим Сіньков (09.12.1997 р.н.), Анатолій Селезньов (08.04.1995 р.н.), Сергій Крохмал (29.08.1990 р.н.), Андрій Кушнір (22.02.1994 р.н.), Андрій Рябий (26.03.1988 р.н.), Владислав Мішин (22.05.1994 р.н.), Руслан Зінченко (26.08.1996 р.н.), Ярослав Махно (15.05.1993 р.н.), Роман Саєтов (18.08.1981 р.н.), Платон Свиридов (20.11.1986 р.н.), Денис Поточний (08.05.1985 р.н.), Іван Іванов (12.02.1988 р.н.), Ігор Дмитрішин (24.10.1995 р.н.), Віктор Станенко (31.10.1991 р.н.), Микита Шмаков (20.04.1996 р.н.), Костянтин Золотар (24.03.1994 р.н.).
Як повідомляв УНН, у лютому українських футболістів Сергія Артюха і Артема Євланова дискваліфікували довічно за те, що брали участь у матчах за так звану “збірну” угруповання “ДНР”.